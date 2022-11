Bekerdroom Jupiter’75 weer snel voorbij, maar het familiegevoel overheerst bij Eerselse handbalclub

De handballers van Jupiter’75 kwamen voor het eerst in de 47-jarige historie in het landelijke bekertoernooi uit. Het Eerselse team ging tegen de hekkensluiter van de eredivisie Dynamico eervol met 18-30 (ruststand 8-16) ten onder.

,,Een grote uitdaging voor een kleine vereniging als Jupiter’75”, sprak doelman Ad Versmissen (29) vooraf. ,,We komen dit seizoen voor het eerst in de hoofdklasse en de landelijke beker uit en hebben in de beker ook nog eens een ploeg uit de eredivisie geloot. Uniek voor onze club. Als er bij hen van onderschatting sprake is, dan kunnen we wellicht een mooi resultaat neerzetten”, dacht Verrsmissen vooraf nog stiekem hardop. ,,Reëel gezien is de kans op succes heel klein, maar je weet immers maar nooit.“

De hoop van de doelman bleek inderdaad te ijdel. Natuurlijk was Dynamico veel te sterk voor Jupiter’75, maar de tegenstand van de blauwhemden was verrassend. Na een kwartier kwamen de bezoekers voor het eerst op een verschil van vier doelpunten waarmee de wedstrijd toen in feite was beslist.

Drie klassen was het verschil tussen de thuisploeg met spelers uit Eersel en Bladel en de bezoekers uit Oss. Daar was gedurende het eerste deel van de wedstrijd weinig van te merken. Een 2-1 voorsprong werd na twee minuten gekoesterd. Supportster Miranda Lodewijks legde de stand op het scorebord via haar smartphone vast voor het nageslacht. ,,Deze wedstrijd is toch wel een hoogtepunt van de club”, vertelt Lodewijks, zelf speelster van Dames-1. ,,Er heerst binnen de vereniging een soort familiegevoel. Voor vandaag hebben we met z’n allen extra supporters geregeld. Tijdens het seizoen komen de heren naar de dames kijken en andersom.”

Fanatiek

Lodewijks moedigde tijdens de wedstrijd haar clubgenoten fanatiek aan. ,,Op zaterdag na de wedstrijden gaan we met z'n allen naar de kantine en pakken een drankje. We zijn allemaal bekenden van elkaar. Dat maakt Jupiter'75 als kleine vereniging zo uniek.“

Hoewel de strijd al na een kwartier was gestreden werd op de goed gevulde tribunes van sporthal De Kraanvogel voor het achttiende en laatste Jupiter'75-doelpunt net zo hard gejuicht als bij de eerste treffer. ,,Dit maken de spelers niet vaak meer mee”, gaf coach Martijn Bouwer na afloop aan. ,,Ik heb tegen ze gezegd vooral proberen wat van ze te leren.”

Bouwer hield zijn ploeg voor om vooral te genieten. ,,Het is knap dat we dit hebben bereikt. We zijn niet afgegaan. De stand is draaglijk gebleven en daar kunnen we met z'n allen trots op zijn.“

Jupiter’75 is met een kleine honderd leden de laatste twee jaar begonnen aan een opmars. Versmissen die naast keeper van het vaandelteam ook de ledenadministratie bijhoudt geeft aan dat zijn club het de laatste tijd zo goed doet. ,,We zijn de laatste twee jaar enorm gegroeid. Van 60 leden naar bijna honderd. Naast het voetbal en hockey is handbal de derde teamsport in het dorp. Verheugend is dat het aantal jeugdleden in grote getale toeneemt. Vaak gaan ze eerst voetballen. Als ze daar geen zin meer in hebben, komen ze naar Jupiter'75.”