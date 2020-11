Bekeuringen voor crossers en dronefans op Cartierheide Bladel

,,In deze tijd is het extra druk in de natuurgebieden. Zeker op zonnige weekenddagen gaan er veel mensen op uit om te genieten van de natuur. Dat is heel begrijpelijk, maar houd je wel aan de toegangsregels", zegt boswachter Erik Schram van Staatsbosbeheer. De Cartierheide is een van de grotere natuurgebieden in de Kempen met naald- en loofbossen, heidevelden en vennen.