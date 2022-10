Belastingen opnieuw nauwelijks omhoog in Bergeijk, ondanks financiële onzekerheid: ‘We blijven voorzichtig’

BERGEIJK - Bergeijk heeft voor de komende jaren een solide huishoudboekje, dus kijkt het gemeentebestuur met vertrouwen naar de nabije toekomst. Zo kan er opnieuw geïnvesteerd worden in het fietsnetwerk tussen Bergeijk en het stedelijk gebied. Tegelijkertijd heerst grote onzekerheid over de financiën na 2026.

,,We staan er namelijk goed voor door eenmalige inkomsten”, vertelt wethouder Stef Luijten (Financiën). ,,Voor dit jaar ziet het ernaar uit dat we met een overschot van zo'n 1,9 miljoen gaan afsluiten, door een half miljoen euro die we extra van het Rijk ontvangen.”

Ook heeft Bergeijk meer dan negen ton ontvangen van het Kempisch bedrijvenpark. ,,Daar nemen we al jaren deel aan en daar gaan we nu de vruchten van plukken, maar ook dat is geen blijvende bron van inkomsten”, vertelt Luijten. Daarbij komt dat Bergeijk de komende jaren veel onzekerheid op zich af ziet komen, waaronder hoge inflatie, stijgende energieprijzen en krapte op de arbeidsmarkt.

Kosten voor Bergeijkenaar beperkt

,,Ook de ontwikkeling van het gemeentefonds is heel onzeker, met name na 2026", vertelt Luijten. ,,Nu zien we nog dat het kabinet uitzonderlijk veel geld uittrekt en ook in 2026 komt het Rijk met een eenmalige bijdrage, maar wat er daarna gebeurt weten we niet. We hebben goede reserves dus we kunnen tegen een stootje, maar we blijven voorzichtig.”

Die onzekerheid zal de Bergeijkenaar nauwelijks in de eigen portemonnee voelen: het gemiddelde huishouden is volgend jaar ongeveer 1,50 euro per maand meer kwijt aan gemeentelijke belastingen. Dat komt door zeer lichte stijgingen in de onroerendezaakbelasting (ozb) en de rioolheffing. ,,De afvalheffing verandert niet ten opzichte van dit jaar”, zegt Luijten.

Quote Denk dan aan het makkelij­ker maken van wonings­plit­sing of het tijdelijk bewonen van bijgebou­wen door starters Mathijs Kuijken, wethouder ruimtelijke ontwikkeling in Bergeijk

Ook op het gebied van investeringen trapt het gemeentebestuur niet op de rem. Zo wordt volgend jaar 9 ton geïnvesteerd in de aanleg van het snelfietspad tussen Bergeijk en het stedelijk gebied van Eindhoven.

Ook gaat er ruim 5,7 miljoen naar woningbouw en het beter benutten van de bestaande woningvoorraad. ,,Denk dan aan het makkelijker maken van woningsplitsing of het tijdelijk bewonen van bijgebouwen door starters”, aldus wethouder Mathijs Kuijken (ruimtelijke ontwikkeling).

Stevige groei van de Wmo

In het sociaal domein wordt de komende jaren fors geïnvesteerd in een schoolgebouw waarin basisscholen Prinses Beatrix en De Zonnesteen gaan fuseren. ,,In 2023 trekken we 5 ton uit voor de maken van het plan en in 2024 komt de grote investering voor de bouw.”

Quote Dat is op zichzelf al een uitdaging en de inflatie en de komende cao-stijgingen binnen de Wmo zullen stevige invloed gaan hebben op de cijfers binnen het sociaal domein Marko van Dalen, wethouder sociaal domein in Bergeijk

Tegelijkertijd ziet wethouder Marko van Dalen (Zorg) dat de kosten voor de Wet maatschappelijke ondersteuning maar blijven stijgen. Vanaf 2023 kost de Wmo 250.000 euro extra per jaar. ,,We zien dat het abonnementstarief nog steeds voor een stevige groei van de Wmo zorgt", aldus Van Dalen. ,,Dat is op zichzelf al een uitdaging en de inflatie en de komende cao-stijgingen binnen de Wmo zullen stevige invloed gaan hebben op de cijfers binnen het sociaal domein.”

De gemeenteraad van Bergeijk vergadert dinsdag- en donderdagavond over de begroting.