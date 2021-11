‘Belegen’ jeugdsoos Galaxy in Luyksgestel vaart andere koers

Wie in Luyksgestel ‘Galaxy’ roept krijgt vaak een passende reactie. En die reactie is dan dat veel dorpelingen over hun heden of verleden in de jeugdsoos vertellen. Dat is ook logisch als je bedenkt dat Galaxy al meer dan veertig jaar bestaat. Sinds 1980 kruipt de grotere schooljeugd tussen twaalf en zestien jaar daar bij elkaar om op de popmuziek te dansen en plezier te beleven. En steeds stond dat ‘puberhonk’ in of bij gemeenschapscentrum Den Eijkholt aan de Kapellerweg.

Nieuwe look

Nu heeft het interieur een nieuwe look gekregen. Voorzitter en begeleider van Galaxy Stijn Gerritsen (34) en begeleider Giel Martens (23) kijken blij om zich heen in hun ruimte. De eerst vierkante, strakke grijze binnenkant is na de opening van het nieuwe pand in 2013 steeds verder ingericht tot een knusse, relaxte plek. De muren zijn betimmerd met steigerplanken en beplakt met filmposters. Hier en daar zijn zithoekjes gemaakt en het opberghok heeft een kleurrijk space-graffity uiterlijk gekregen. En natuurlijk ontbreken de discotheek en de glazen discobol niet.

„Onze ruimte is nu lekker speels”, vertelt Gerritsen. „Dat past ook bij onze nieuwe formule. Door de jaren heen veranderden vooral de generaties die hier uitgingen. De jongeren vermaken zich de laatste tien jaren steeds meer met gamen, en de sociale media, hebben bijbaantjes en meer keuzes om hun vrije tijd in te vullen dan vroeger. “

Trouwe gasten

De twee waren in hun jeugdiger jaren zelf ook trouwe gasten in Galaxy. „Vorig jaar zijn we gaan nadenken hoe we konden inspelen op de nieuwe interesses van de jeugd. In een meedenkbijeenkomst met ouders, jeugdwerk en horecamensen hebben we ideeën opgehaald. Voor de bezoekers van de Galaxy moet de zaterdagavond voortaan iets toevoegen. Ze moeten meer betrokken zijn en actief deelnemen.” De uitkomst van de denksessie leverde twee aanpassingen op. „De Galaxy is voortaan nog maar één in de plaats van twee zaterdagavonden per maand open en we hebben dan een thema”, aldus de begeleiders.

Op zaterdag 30 oktober was de eerste jeugdsoos in nieuwe stijl. „Dat was met Halloween. De inkomsthal hadden we opgebouwd tot een donkere tunnel met verschillende spookachtige ruimtes waar de jeugd doorheen moest. Daar jaagden we ze de stuipen op het lijf”, zeggen ze met een lach. „Iedereen van ons elfkoppige team was als griezel verkleed en steeds waren er griezelige onderbrekingen tussen de muziek waarbij de jeugd actief betrokken was. Ze vonden het erg leuk. En er was meer interactie De thema-avonden spelen in op gebeurtenissen in dat seizoen, zoals een après-ski avond en een beachparty.”