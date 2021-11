Belg dacht dat hij op seksbezoek ging in Bladel maar ‘dat werd opeens een overval’

INGEZONDEN OPINIE Provincie Brabant wil ommekeer landbouwbe­leid en tegelijk lonken naar de vee-industrie

STERKSEL - Het nieuwe ‘Brabantse beleidskader landbouw en voedsel 2030’ is uit. Het jaartal is nieuw. Het beleidskader zelf helaas niet echt. Het is een halfslachtige voortzetting van de oude koers.

