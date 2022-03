Ben van Hoof heeft een broer én een bedrijf in Oekraïne: ‘Het is absurd wat daar gebeurt’

Vertellin­gen voor deze tijd van Freek de Jonge in Westel­beers: ‘Zelfs in Poetin zit misschien nog een flinter goed’

WESTELBEERS- Freek de Jonge is begonnen aan een tournee met Goden, Helden, Slachtoffers en Nabestaanden. Het is een voorstelling over de verandering die hij signaleert in de cultuur. Te zien in De Cultuurboerderij in Westelbeers.

27 maart