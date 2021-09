B&B Kleine Beerze: vanuit bed de Kempische natuur in

HOOGELOON - Rust, ruimte en natuur komen samen in de spiksplinternieuwe bed & breakfast die Lia Burg-Gooskens opent aan Hoogcasteren 3 in Hoogeloon.

,,Eerder maakten wij altijd gebruik van overnachtingen in bed & breakfasts in het buitenland. Het is vaak meer persoonlijk en het geeft je als gast veel vrijheid. Toen we dit pand kochten met de grote bijgebouwen was het idee van een bed & breakfast snel geboren. De oude gebouwen zijn gesloopt, alles is opnieuw opgebouwd. Het zou een gemiste kans zijn om op deze rustieke locatie met hoge bomen iets anders te gaan doen. Ik wilde vooral ook iets vanuit huis kunnen doen”, legt Burg uit.

Fietspad voor de deur

De nieuwe overnachtingsmogelijkheid ligt op Hoogcasteren, tegen het dal van de Kleine Beerze met een fietspad voor de deur en voor een wandeling loop je langs een wei met paarden het natuurgebied van de Kleine Beerze in.

Volgens Burg is haar bed & breakfast de vijfde in Hoogeloon. ,,En dus wil ik me hier natuurlijk onderscheiden. Daarom hebben we voor de gasten een afgeschermd openlucht massagebad beschikbaar. Boven- en onderrug en voeten worden op kracht regelbaar gemasseerd, er is een fitnessruimte en ik kan op verzoek van de gast een voet- en/of hoofdmassage verzorgen. We proberen de bezoekers verder te verwennen met hangmat, ligbedden, eigen tuinterras en een veranda met twee relaxstoelen. Hoeveel rust en luxe wil je tijdens een korte break hebben?’’

Nestkastjes en zonnepanelen

Rondkijkend in de grote, fraai aangelegde tuin stel je vast dat het geen holle woorden zijn. Om de verbinding met de natuur te versterken hangt de tuin vol met nestkastjes en de zonnepanelen zorgen in de overdekte stalling voor de voeding van de e-bike. Het interieur van de kamer en badkamer zien er spic en span uit en ‘proefslapers’ hebben ervoor gezorgd dat aan alle details is gedacht.

Burg heeft als doelgroep koppels van twee. ,,We hebben één kamer voor maximaal twee personen. Het is eigenlijk een klein vakantiehuisje. De opzet is kleinschalig maar wel luxe met veel privacy. Wat verderop in deze buurtschap ligt Landgoed de Biestheuvel met tal van mogelijkheden voor outdooractiviteiten, we hebben een paar eetgelegenheden op 10 minuten fietsen en bij slecht weer ben je zo in Eersel voor een museumbezoek.” Vanaf 24 september kunnen boekingen worden gedaan via www.bbkleinebeerze.nl.