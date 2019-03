Bende van Riethoven gaat op ‘creepy mission’ in het bos

Organisa­tie bevestigt niet doorgaan van The Flying Dutch in Eindhoven, Amsterdam en Rotterdam

13 maart EINDHOVEN - De organisatie van The Flying Dutch heeft woensdag bevestigd dat er dit jaar geen Flying Dutch in Eindhoven, Amsterdam en Rotterdam is. Deze krant meldde begin februari al op basis van goed ingelichte bronnen dat The Flying Dutch dit jaar niet doorging. Alda Events heeft dat nu eindelijk bevestigd.