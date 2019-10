Bergeijk 550 jaar stad: de aard van een rebels grensvolkje in boekvorm

Waarom de hertog Bergeijk verhief met stadsrechten, was binnen de heemkundekring onderwerp van milde discussie. „Maar nooit met ruzie”, zegt eindredacteur en medeauteur Cas van Houtert (79). „Soms met wat stemverheffing, omdat de oren niet meer zo goed zijn.” Hij denkt dat het was omdat de 'machtsgeile tiran’ De Stoute wat goed te maken had. „Vlak daarvoor had hij Luik, waarmee Bergeijk een goede band had, op een verschrikkelijke manier verwoest en uitgemoord.”