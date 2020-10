Bergeijk blij met koude aanwinst; nieuwe koelcel voor Voedselbank

In het Aquinohuis aan de Dokter Rauppstraat in Bergeijk huisvesten allerlei maatschappelijke initiatieven. Helemaal achterin heeft Voedselbank Bergeijk een plek. De 25 vrijwilligers staan daar garant voor de wekelijkse uitgifte van voedselpakketten. Voor de houdbaarheid van bepaalde producten was er al bij de start van de bank in 2015 een gebruikte koel- en vriescel geregeld. Helaas liet de cel het de afgelopen periode steeds meer afweten. Dat was reden voor het bestuur in actie te komen voor een vervanger. Die staat sinds kort te glimmen.