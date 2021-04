Bergeijk doet geen aangifte diefstal borden, maar maakt nieuwe borden beter vast

Commotie op basis­school het Palet in Hapert over onverwacht pensioen­ver­trek directeur: schoolteam diep teleurge­steld

7 april HAPERT - Directeur Gerard Smetsers had na zijn pensionering best nog twee jaar op basisschool het Palet in Hapert willen blijven werken. Ook zijn team zag dat helemaal zitten. Het schoolbestuur niet. Resultaat: Smetsers verlaat nu over een paar maanden toch de school. Het personeel is zwaar teleurgesteld.