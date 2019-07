Bergeijk gaat geen goede of slechte drugs testen

BERGEIJK - De suggestie van GroenLinks-PvdA dat Bergeijk drugs moet testen om te kijken of het goede of slechte zijn, kreeg donderdagavond in de raad weinig steun.

Het was fractievoorzitter Wil Rombouts (GL-PvdA) die in de raad met het idee kwam. Bergeijk kent evenementen zoals het Ploegfestival en de KPJ-zeskamp. Waarom niet bij de ingang de drugs testen, als die toch gebruikt worden? ,,Dan kunnen we de goede eruit halen.”

Hij kwam hiermee bij de bespreking van de perspectievennota. Die suggestie riep meteen weerwoord op van wethouder Manon Theuws van Sociale Zaken. ,,Als u denkt: we gaan in Bergeijk de goede eruit halen, dan heeft u het mis. Er zijn namelijk geen goede drugs.” CDA-raadslid Lindy Wijnen vulde dat verder aan. ,,Wij zijn tegen. We gaan hier toch niet testen of er goede drugs zijn?”

Rombouts partijgenoot Fred Vermeulen zag dat anders. ,,Dit is een puur pragmatisch voorstel. Als mensen dan toch drugs gebruiken, en dat doen ze, dan kunnen ze beter de goede gebruiken en niet de slechte.” Wijnen vond het maar niks. ,,Als we zo verder gaan met de drugsproblematiek, slaan we de plank flink mis.”

Windmolens

De Lokale Partij Bergeijk kreeg van het CDA de vraag voorgelegd of de partij voorstander van windmolens in de gemeente Bergeijk is. Een aantal kan wel, aldus fractievoorzitter Mark Verhoeven, maar: ,,We zitten niet te wachten op twintig windmolens en twintig hectare aan velden met zonnepanelen. Er is bovendien onderzoek naar de afname van het aantal insecten in verband met het plaatsen van windmolens. Daardoor verdwijnen er miljarden.” Ook Twan Jansen (VVD) informeerde naar geruchten dat er over de gemeentegrens, in Valkenswaard, windmolens komen. Hij informeerde naar de rol van de gemeente.

Wethouder Stef Luijten had die geluiden ook gehoord. ,,Wij gaan niet over het grondgebied van Valkenswaard. Maar we hebben van de buren vernomen dat er iets gaande is. We houden daar contact mee.”

Sluis

Op de route Runderbochten en Berkterbeemden komt een sluis om motorisch verkeer onmogelijk te maken. Wethouder Kuijken antwoordde dat op een vraag van raadslid Twan Jansen (VVD). Die komt er als ook de nieuwe Diepveldenweg, de noordelijke ontsluiting van Bergeijk, er ligt.

Snoeien

De gemeente moet niet bezuinigen op het snoeien van groen. ,,Wij zijn de meeste groene gemeente van de regio, van Nederland, van Europa, heel toeristisch ook", aldus Verhoeven. ,,Dan moet je niet gaan bezuinigen op het bijhouden van dat groen. Er zijn al 300 klachten binnen over de eikenprocessierups. Zijn broertje de dennenprocessierups komt er aan, die is nog veel erger. Hou dat groen maar mooi bij.”

Bouwen