Bergeijk geeft subsidie op sloop lege stallen

Per adres in de gemeente Bergeijk geldt een tegemoetkoming in de sloopkosten van 10 euro per vierkante meter, met een maximum van 20.000 euro. De subsidieverordening geldt voor de periode van 1 november 2019 tot en met 31 oktober 2020. De sloop van stallen mag pas plaatsvinden nadat de gemeente de ingediende subsidieaanvraag via een beschikking heeft vastgesteld. Na de sloop komt de gemeente controleren of conform de voorwaarden is gesloopt en volgt het definitieve besluit en de uitbetaling van de subsidie.