Bergeijk: Gemeenten mogen andere afwegingen maken in Kempensamenwerking

In het raadsvoorstel over de begroting van de GRSK (Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkende Kempengemeenten) wordt gesproken over een verbeterslag in de samenwerking ‘waarbij gemeenten opnieuw bewust de afwegingen maken of en hoe zij willen samenwerken’. Het is daarbij ‘heel goed mogelijk dat gemeenten op onderdelen verschillende keuzes gaan maken’. Daarnaast zal onderzocht worden of er een half miljoen bezuinigd kan worden, bijvoorbeeld op ICT- en overheadkosten.