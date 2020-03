Bergeijk haakt af bij gezamenlijke milieustraat Kempen

Een vers kopje thee van Eerselse kookwinkel als bedankje aan zorgperso­neel

17:49 EERSEL - Hoe kunnen we het zorgpersoneel in deze coronacrisis nog op andere manieren een hart onder de riem steken dan met zingen of spandoeken? Met een simpel kopje thee, zo bedacht Irma van Diepen van kookwinkel Van den Hurk.