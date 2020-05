Bergeijk hangt vlag niet uit over florissant huishoudboekje 2019

Die stevige plus is bijna in zijn geheel te danken aan een eenmalige vordering op de WVK-groep, het bedrijf voor de sociale werkvoorziening in de Kempen dat vorig jaar is overgegaan in participatiebedrijf KempenPlus. WVK-groep heeft door de jaren heen flinke reserves opgebouwd, waaruit de vier deelnemende gemeenten (Bergeijk, Bladel, Eersel, Reusel-De Mierden) de afgelopen jaren tot en met 2020 jaarlijks drie ton kregen uitgekeerd. De drie ton van 2020 is een jaar naar voren gehaald en daarnaast krijgt elk van de vier gemeente van de voormalige WVK eenmalig bijna 1,2 miljoen euro. Samen bijna 1,5 miljoen dus.

Sterke stijging aantal woningaanpassingen

Voor wethouder Stef Luijten van Bergeijk hoeft de vlag niet direct uit. „Dit is een incidentele bate. Ik maak me meer zorgen om de structurele lasten.” De financiële situatie over 2019 ziet er in Luijtens ogen goed uit. „Maar dat zal over dit jaar anders zijn, vermoed ik. Wat er op ons afkomt, weten we nog niet.”



De wethouder doelt op de kosten van de coronacrisis, waarvan onduidelijk is in hoeverre die gaan drukken op de gemeenten. En ook de open-eind-regeling van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) zit hem niet lekker. Een sterke stijging van het aantal woningaanpassingen leidde in 2019 tot een incidenteel nadeel van 193.000 euro. Door het groter beroep op begeleiding werd het budget voor de dienstverlening met 191.000 euro overschreden. „Vooral over dat laatste maak ik me zorgen, want we denken dat die kosten structureel zijn.”