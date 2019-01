Bergeijk heeft de buik vol van het Teutenhuis en neemt maatregelen

Bergeijk heeft genoeg van de situatie in het Teutenhuis. De slechte sfeer tussen de gebruikers heeft ertoe geleid dat er van de plannen voor een goedlopend bezoekerscentrum afgelopen jaar niets terecht is gekomen. Een van de maatregelen die de gemeente neemt, is het schrappen van ruim dertig mille subsidie voor de stichting Bezoekerscentrum Teutenhuis per 1 januari 2020.