Bergeijk huldigt 98 gouden en 20 diamanten paren: Blijf altijd met elkaar praten, is het advies

BERGEIJK - Gemeenschapshuis Den Eijkholt in Luyksgestel was dinsdagmiddag een en al liefdesgeluk. Liefst 98 gouden en 20 diamanten paren uit de gemeente Bergeijk waren uitgenodigd.

Burgemeester Arinda Callewaert van Bergeijk zette samen met de wethouders de echtparen die in 1961 en 1971 getrouwd zijn in het zonnetje. De grote opkomst deze middag laat zien dat iedereen weer zin heeft om elkaar te ontmoeten.

Wasmachine en de bouw van de Berlijnse Muur

Het hoogtepunt van de middag was toch wel het filmpje met aangeleverde foto’s van de jubilarissen. Ook ander beeldmateriaal uit de periode waarin de paren zijn getrouwd bracht veel momenten van herkenning. Zoals de introductie van de wasmachine, de bouw van de Berlijnse Muur, foto’s van de oude jongensschool, het uitbreken van de oliecrisis en de abortuskwestie. Er is veel gebeurd in de afgelopen decennia. Ook natuurlijk op persoonlijk vlak. Toch zijn deze jubilerende echtparen erin geslaagd om zo’n lange tijd bij elkaar te blijven. Wat is hun geheim?

Het gouden paar Lathouwers is ervan overtuigd dat het essentieel is om elkaar in zijn waarde te laten. Daarnaast vertelt mevrouw Lathouwers dat ‘je eigen dingen blijven doen’ belangrijk is. ,,Altijd blijven praten met elkaar is misschien nog wel het allerbelangrijkste om het huwelijk te laten slagen.”

Quote Je wordt steeds meer maatjes van elkaar, en op een gegeven moment ben je beste vrienden Mevrouw Köster

Echtpaar Köster is ook vijftig jaar gehuwd. Mevrouw vertelt: ,,Je wordt steeds meer maatjes van elkaar en op een gegeven moment ben je beste vrienden.” Mevrouw Pauly, ook een halve eeuw samen met haar man, is zelfs twee keer getrouwd, eerst voor de wet en even later voor de kerk. ,,Van mijn schoonmoeder mochten we pas samen slapen na de kerkelijke inzegening, zo ging dat toen.” Aan elke roos zitten doornen, maar altijd blijven praten is haar advies om een huwelijk te laten slagen.

Meneer en mevrouw Daams zijn zelfs al zestig jaar gelukkig getrouwd. Meneer is nog altijd ongerust als zijn vrouw later thuiskomt dan verwacht. Alleen achterblijven lijkt hem verschrikkelijk. Hij hoopt dan ook op nog velen jaren huwelijksgeluk erbij.