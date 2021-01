Bergeijk in actie tegen eenzaamheid: ‘Kern van veel gezondheidsproblemen’

Eenzaamheid is duidelijk een aandachtspunt in de gemeente, geeft Van Dalen aan. Uit cijfers van de GGD blijkt dat het aantal ernstig eenzamen onder ouderen (65-plussers) in 2016 was gestegen naar 13 procent, ten opzichte van 5 procent in jaren ervoor.

Drankgebruik jongeren reden tot zorg

Naar verwachting stijgt het aandeel (zeer) ernstig eenzamen bij de 19-plussers (19 tot 64 jaar) naar 10 procent in 2040. In Bergeijk zijn al circa 80 jongeren (zeer) ernstig eenzaam. ,,Dat laat ook zien dat dit gevoel bij alle leeftijdsgroepen kan voorkomen. Jongeren gaan weliswaar naar school, maar een deel van hen zit toch weer alleen als ze thuis zijn", aldus Van Dalen.

Het drankgebruik van de Kempische jongeren blijft in dit verband ook reden tot zorg. In een meting uit 2019 gaf 67 procent van de 15- en 16-jarigen op het Rythovius College (Eersel) en Pius X-College (Bladel) aan in de afgelopen 30 dagen alcohol te hebben gedronken.

Quote Wie zich niet eenzaam voelt, voelt zich mentaal en fysiek ook gezonder. Marko van Dalen, wethouder in Bergeijk

Zinvolle tijdsbesteding

Van Dalen gelooft dat voorkomen van verveling en eenzaamheid ervoor kan zorgen dat tieners minder snel naar de fles grijpen. ,,We gaan daarom ook komende tijd aan de slag om te zorgen voor zinvolle en gezonde vrijetijdsbesteding. Dat doen we onder meer door activiteitenprogramma's op te zetten voor de jeugd. Met carnaval in coronatijd gaan we ook op zoek naar leuke dingen om te organiseren, zodat tieners zich niet hoeven te vervelen. Dat kan weer tot drankgebruik leiden."

Specifiek tegen eenzaamheid gaat de gemeente een actieprogramma ontwikkelen voor een bredere doelgroep, waarvan de aftrap eind januari plaatsvindt. ,,De werkwijze zoals die van de organisatie Wij Westerhoven zou een lichtend voorbeeld voor de hele gemeente kunnen zijn." Binnen deze organisatie zijn werkgroepen actief die zich richten op initiatieven voor het versterken van de verbondenheid tussen inwoners en groepen in Westerhoven. ,,Over de precieze aanpak gaan we nog met andere gemeenten, de GGD en maatschappelijke organisaties overleggen."

Doorbreken spiraal van eenzaamheid

Bergeijk gaat intussen alvast van start met een pilot om ouderen in Luyksgestel, de Weebosch en 't Hof meer aan het bewegen te krijgen, in samenwerking met de Open Universiteit. ,,We willen senioren in een sporthal met elkaar in contact brengen, zodra de coronaregels dat toelaten. Ze gaan op die manier meer bewegen, maar je doorbreekt ook de spiraal van eenzaamheid. Daarmee ga je echt naar de kern van veel gezondheidsproblemen. Wie zich niet eenzaam voelt, voelt zich mentaal en fysiek ook gezonder."