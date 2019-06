Bergeijk kan roken in bossen verbieden

BERGEIJK - Roken in de Bergeijkse bossen of andere natuur is er straks niet meer bij als de gemeente dat niet wil. Bergeijk wil dat toevoegen aan de lijst van Algemene Plaatselijke Verordeningen (APV). Het is niet zo dat er nooit meer gerookt mag worden. In de APV staat dat het college van B en W een periode moet aangeven waarin dat niet mag. Het ligt voor de hand dat dat in perioden van droogte zal zijn.

Volgens de nieuwe verordening mag er, als het college dat aangeeft, dan in de Bergeijkse bossen en op heide of veengrond niet meer gerookt worden. Dat geldt dan meteen ook voor het aangrenzende gebied tot dertig meter ver. Er komt uiteraard ook een boete op te staan, maar de gemeente kon donderdag niet aangeven hoeveel die bedraagt. Verder mogen bezoekers van de natuur sowieso geen brandende of smeulende voorwerpen laten vallen, wegwerpen of laten liggen.

Kwetsbaar

Er zijn al enkele gemeenten meer die een dergelijke bepaling hebben opgenomen in de APV-lijst, zoals bijvoorbeeld Westerveld, dat zelfs de eerste was, maar ook Terschelling en Putten. ,,Hoe breed dit onder gemeenten is geregeld, is ons niet bekend", zegt woordvoerster Elly Klut van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. ,,Maar naast bossen zijn natuurlijk ook heide- en duingebieden heel kwetsbaar. Wij vermoeden dat vooral in die regio's dergelijke bepalingen in de APV te vinden zijn.”

De Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant is niet bij de Bergeijkse APV betrokken geweest, maar vindt het wel van belang dat de gemeente dit doet. ,,Het is aan iedere gemeente zelf om te bepalen hoe de APV eruitziet", zegt woordvoerster Rachel Soes. ,,Als veiligheidsregio/brandweer zijn wij niet betrokken geweest bij deze tekst. Maar net als de gemeente vinden wij het van belang dat inwoners zich bewust zijn van de gevaren van roken en open vuur in natuurgebieden. In droge periodes vragen we daar ook aandacht voor via onze eigen kanalen die we tot onze beschikking hebben en via de regionale en lokale media.”

Gezond verstand gebruiken