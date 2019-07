Bergeijk kijkt uit naar Radio Bergeijk

In het verleden was de gemeente niet altijd zo blij met het programma van de presentatoren Toon Spoorenberg en Peer van Eersel. Radio Bergeijk is een parodie op de lokale radio in een fictieve plattelandsgemeente, waarbij de programmamakers destijds kozen voor de naam ‘Bergeijk'. Met het echte Bergeijk had dat niet direct iets te maken, hoewel er soms elementen in zaten die weer wel naar het echte Bergeijk verwezen. In het grensdorp werd daarom nu en dan flink gemopperd omdat men vond dat de gemeente belachelijk werd gemaakt.