Bergeijk krijgt geboortebos

Elk jaar wordt voor elk kind dat in het betreffende jaar geboren is, een boom aangeplant. In de gemeente Bergeijk werden vorig jaar 147 kinderen geboren. Dat aantal is vrij stabiel. De aanplant van circa 150 bomen per jaar is extra, bovenop de aantallen in bestaand beleid en de bosstrategie. In het eerste kwartaal van 2021 moet het eerste Bergeijkse geboortebos aangeplant worden, kreeg het college als opdracht mee.