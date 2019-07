Bergeijk leidt letterzetter met lokstof om de tuin (en uit het bos)

Zomerserie Het veranderde dorpshart: Oirschotse toren nog altijd beeldbepa­lend

17:50 OIRSCHOT - De bovenste foto van de Rijkesluisstraat in Oirschot dateert van ongeveer tien jaar na de bevrijding. Op de achtergrond is de toren met nooddak van de Sint-Petruskerk aan de Markt te zien. Aan de steigers te zien had de restauratie reeds een aanvang genomen.