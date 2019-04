Bergeijk neemt onderhoud theater De Hunnebergen op zich

Jonge meiden dansen NK in Bergeijk: ‘Voor een volle zaal, supergaaf’

7 april BERGEIJK - Er heerst een gespannen sfeer in de foyer van De Kattendans in Bergeijk. Overal lopen trainsters met jonge meisjes die er in hun danskledij en opgemaakt vrolijk, maar vol adrenaline rondlopen. In de zaal is zojuist presentator Piet van den Putte het volgende duo aan het aankondigen. Het Nederlands Kampioenschap garde en showdans in De Kattendans in Bergeijk is deze ochtend al volop in bedrijf.