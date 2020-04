Bergeijk onderzoekt herinvoering starterslening

De vier fracties in Bergeijk dienden tijdens de bespreking van het lokaal volkshuisvestingsprogramma eensgezind een motie in. Ze constateerden dat er voor starters niet of nauwelijks betaalbare woningen voorhanden zijn in de gemeente Bergeijk. Het is daardoor voor jongeren lastig om in de eigen gemeente te blijven wonen en dat kan de leefbaarheid van de dorpskernen op langere termijn bedreigen.