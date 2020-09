Bergeijk opent Energieloket in Bibliotheek

Elke zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur kunnen inwoners van de gemeente Bergeijk bij het energieloket terecht voor advies over energiebesparing en duurzame energieopwekking. Vrijwilligers, waarvan KempenEnergie er ruim dertig telt, zullen de bezoekers wegwijs maken in deze wereld.

Energievragen

Na vestigingen in de bibliotheken in Eersel, Bladel en Oirschot is dit EnergieLoket in Bergeijk het vierde loket voor energievragen in de Kempen. Voorzitter Ad van de Ven van KempenEnergie verwacht komend jaar ook een energieloket te kunnen openen in de bibliotheek van Reusel.

Deze zomer heeft Bergeijk ook 80 gratis energiescans van KempenEnergie uitgedeeld aan de inwoners van de gemeente. In totaal zijn nu al 64 huishoudens in Bergeijk door de adviseurs van KempenEnergie bezocht. Bergeijk kreeg daarvoor een subsidie. ,,De vrijwilliger komt voor een energiescan aan huis, beschrijft de stand van zaken en geeft tips voor energiebesparingen. Oirschot en Bladel gaan dit ook doen”, weet Van de Ven.

Een extra stimulans

Ondanks dat het loket in Eersel voor de inwoners van Bergeijk niet zo ver weg is, ziet Van de Ven wel dat door de opening van een loket in de eigen gemeente dit werk een extra stimulans krijgt. Meer inwoners gaan dan met vragen naar het loket, zo is zijn verwachting. ,,We zagen na de opening in Oirschot dat het EnergieLoket daardoor veel beter begon te lopen. Het afgelopen jaar hebben 296 inwoners van de Kempen gebruik gemaakt van het loket.”

Bezoekers die naar het loket komen zeggen volgens Van de Ven vaak dat ze door de bomen het bos niet meer zien rondom energiebesparing en de aanschaf van zonnepanelen. ,,We willen vooral de mensen op gang helpen. Ze in beweging krijgen. Ook digitaal kunnen mensen met ons in contact komen met vragen over energie.”

Het nieuwe EnergieLoket is gevestigd in de bibliotheek aan ’t Hof 82 in Bergeijk. Meer informatie: kempenenergie.nl.