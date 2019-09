Bergeijk past verhuur kamers snel aan

Vóór de zomer had diezelfde raad de richtlijnen voor arbeidsmigranten vastgesteld, met de gedachte dat de gemeente daar sturend in kon optreden. Bergeijk voorzag daarin drie categorieën van concentraties kamerbewoners (meestal arbeidsmigranten): maximaal vijftien, dertig en tachtig.

Daarna, geleidelijk aan, ontdekte de gemeente dat de huidige bestemmingsplannen de verhuur van kamers helemaal niet verbieden. Daar heeft de Raad van State uitspraak over gedaan. Dat betekent dat ook in de Bergeijkse bestemmingsplannen kamerhuur gewoon is toegestaan, los van de richtlijnen die de gemeente had vastgesteld.

Donderdagavond kregen de Bergeijkse raadsleden een voorstel voorgelegd dat dat moest ‘repareren’, een zogeheten voorbereidingsbesluit wonen. Door te bepalen dat in een Bergeijkse woning maar één huishouden mag wonen, kan de gemeente ook weer met de eigen richtlijnen uit de voeten en eventueel handhavend optreden.

De raad kon daar unaniem mee instemmen. Wel toonde Sonja Wagemans (Lokale Partij Bergeijk) zich onplezierig verrast dat de gemeente tijdens de vergadering met het voorstel aan kwam zetten. Het stond niet op de agenda. Er volgde een korte leespauze, maar Wagemans vond het zo maar niks. ,,Dit lijkt me juridisch een goed voorstel, ik stem in, maar ik bereid mijn werk ook graag goed voor. Daar is nu nauwelijks tijd voor.”

Het antwoord was dat weinigen tot donderdag wisten dat in Bergeijk zonder vergunning gewoon verhuurd kon worden. Als de gemeente daar ruchtbaarheid aan had gegeven, hadden sommigen tot en met donderdag nog snel kamers kunnen gaan verhuren aan grote aantallen huurders. Voor de gemeente zou het lastig zijn geworden om daarna nog te handhaven.

Daarna ontstond er discussie wat nu precies één huishouden is. ,,Het gaat er de gemeente echter vooral om om ongunstige ontwikkelingen tegen te gaan", aldus burgemeester Callewaert. ,,Daar hebben we die richtlijnen ook voor opgesteld.”