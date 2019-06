Bergeijk sluit 2018 met half miljoen euro positief af

Dat valt terug te lezen in de jaarstukken 2018 van de gemeente. De gemeenteraad mag het jaarverslag en de bijhorende stukken donderdag in de raadsvergadering vaststellen.

De gemeente was op een aantal posten wel meer kwijt dan begroot, maar dat werd goed gemaakt door een eenmalig uitkering van de WVK. Dat bedrijf wordt omgezet naar een participatieorganisatie. Het bestuur van de WVK (gevormd door de gemeenten zelf) heeft besloten een deel van de reserves terug te geven aan de deelnemende gemeenten. Dat leverde de gemeente Bergeijk een miljoen euro op.

Jeugdhulp

Aan jeugdhulp is de gemeente juist weer meer kwijt. Vorig week kreeg het college te horen dat daar vijf ton extra in gaat zitten. ,,Alles bij elkaar staan we er redelijk goed voor", zegt wethouder Stef Luijten van financiën, ,,maar dat hebben we ook te danken aan die eenmalige bijdrage van de WVK.” Hij wil niet al te juichend overkomen. ,,We komen de komende jaren nog voor wat stevige uitgaven te staan, zoals de Kattendans", zegt hij.

Extra geld ging er vorig jaar zitten in de subsidieregeling duurzame energie voor particulieren. Zo konden Bergeijkenaren een bijdrage krijgen voor woningisolatie en zonnepanelen. De gemeente honoreerde 331 aanvragen, goed voor een uitgave van 220.000 euro. Daarmee overschreed de gemeente het beoogde budget met zeventig mille. Bergeijk vindt dat geld echter goed besteed.

Uitkeringen

Een deel van het voordeel zit hem in de goed draaiende economie, maar ook in de inspanningen van de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) de Kempen om inwoners aan het werk te krijgen. Mede daardoor is het aantal aanvragen voor een uitkering wat Bergeijk betreft maar liefst met twintig procent gedaald. Bovendien krijgt de gemeente een hogere rijksbijdrage.

Een deel van de cliënten maakt via de ISD gebruik van minimaregelingen. Dat aantal aanvragers is vorig jaar gedaald met 42 procent. Volgens de gemeente heeft dat te maken met het economisch herstel en de groei van de werkgelegenheid in de Kempen. Hierdoor neemt de aanvraag naar bijstandsuitkeringen af. De gemeente had ook een meevaller met betrekking tot wachtgelduitkeringen. Die vielen lager uit dan begroot.

Leemskuilen

Het bouwplan Leemskuilen is afgesloten. De gemeente heeft hier de resterende winst van 131.000 euro genomen. Ook bij drie nog lopende bouwplannen heeft Bergeijk al een deel van de winst genomen. De provincie verplicht gemeenten daartoe. Dat leverde nog eens ruim vier ton aan winst op.