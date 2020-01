Bergeijk sluit pand na vondst hennep: ‘Ik ben geen drugsdealer’

Buitenspel Jasmijn is hoogsensi­tief: ‘Ik voel wat andere mensen voelen’

11:00 WINTELRE - Niet voor iedereen is het vanzelfsprekend om mee te kunnen draaien in onze samenleving. Sommige mensen staan buitenspel omdat ze de competenties of de middelen missen, of omdat ze anders zijn. Daar gaat deze serie over. Vandaag Jasmijn Kapteijns (18). Ze is hoogsensitief.