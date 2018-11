Bergeijk start actie tegen asbest

Volledig scherm © DG

De eigenaren van die daken kunnen dezer dagen een brief van de gemeente tegemoet zien.

Bergeijk start een actie om asbest van daken tot maximaal 35 vierkante meter te verwijderen. ,,Dat is namelijk de maximum omvang dat inwoners zelf nog mogen verwijderen", zegt wethouder Stef Luijten. De gemeente wil voor 15 januari registreren wie meedoet. Ze stelt gratis beschermende kleding (zoals een beschermkapje, handschoenen en een overall) en inpakmateriaal (een zak die dicht geritst kan worden) beschikbaar.

Vanaf 2024 moet alle asbest in het land verwijderd zijn, stelt Erik Verhagen, als ambtenaar betrokken bij dit proces in Bergeijk. ,,Als het om grote hoeveelheden gaat, moet je daar een professioneel bedrijf voor inschakelen", zegt hij. ,,Wij halen straks bij particulieren ingepakt materiaal op. Dat is snel en efficiënt."

Bergeijk wil voor het weghalen van de kleine hoeveelheden het voortouw nemen. Op de locaties van 7800 woningen in de gemeente zijn in totaal 447 locaties gevonden waar mogelijk asbest in verwerkt is. ,,Dat hoeft niet zo te zijn en we kunnen er ook gemist hebben", zegt Luijten. ,,Het is een inschatting. Wie mee wil doen, kan zich melden."