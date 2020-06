Bergeijk stelt weren van reclamefolders uit na dreigende rechtszaak

De bedoeling was dat in de gemeente Bergeijk per 1 juli aanstaande ongeadresseerde reclamefolders alleen nog zouden binnenvallen in brievenbussen met een expliciete ja-ja-sticker. Geen sticker betekende voortaan geen folders meer. Door het systeem om te draaien hoopte de gemeente het papieren afval met ruim 77.000 kilo per jaar te verminderen. De gemeenteraad ging in februari akkoord met het voorstel.