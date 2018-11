Bergeijk tikt eigenaar Zwarte Bergen op de vingers voor het plaatsen van woningen voor arbeidsmigranten

,,Zonder ontheffing mag dat niet, dus dat kan echt niet", aldus wethouder Mathijs Kuijken dinsdagavond in de commissie Grondgebiedzaken. Dinsdag werd duidelijk dat Werkconsult pas sinds afgelopen vrijdag eigenaar is. De gemeente wil in principe aan een ontheffing meewerken, maar de Werkconsult moet die volgens de regels aanvragen.

Er is veel commotie in Bergeijk over de voorgenomen sluiting van de camping. Afgelopen zondagmorgen werden 291 chalet- en stacaravanhouders en de bewoners van 31 recreatiewoningen in kennis gebracht over de plannen. De caravanhouders moeten een andere plek zoeken.