Bergeijk trekt opnieuw aan de bel: bereikbaarheid Eurocircuit nog steeds niet geregeld

Donderdagavond neemt de gemeenteraad van Valkenswaard een beslissing over de toekomst van het Eurocircuit. Alles wijst erop dat de politiek kiest voor het voortbestaan van het complex, waar zes verenigingen hun thuisbasis hebben. Scenario 2 lijkt de meest kansrijke uitkomst: het huidige gebruik wordt vastgelegd in een nieuw bestemmingsplan.

Maar indien het circuit blijft bestaan, hoe moet het terrein dan straks bereikt worden door automobilisten? De discussie daarover vormt de kiem voor een al langer durende controverse tussen de buurgemeenten Valkenswaard en Bergeijk, binnenkort zelfs uitmondend in een rechtszaak. Met het oog op de vergadering van donderdag trekt het Bergeijkse college nog eens aan de bel in een brief aan college en raad van Valkenswaard.

,,In geen van de scenario’s is de verkeerskundige ontsluiting voldoende onderbouwd”, stelt het college van Bergeijk. ,,Tot onze teleurstelling wordt er nog steeds geen stap gezet om de problematiek van de ontsluiting van het Eurocircuit op te lossen.”

Kempervennendreef wordt autoluw gemaakt

De Mgr. Smetsstraat is inmiddels afgesloten en voorzien van een fietstunnel. De geplande bypass naar de N69 - ‘het Haakje’ - wordt slechts beperkt toegankelijk. Een ontsluiting via de Victoriedijk is bij de plannen rond de aanleg van de N69 afgevallen als optie en Bergeijk is van zins om de Kempervennendreef autoluw te maken en af te waarderen tot fietsverbinding.

Volledig scherm De fietstunnel bij de Mgr. Smetsstraat tussen Westerhoven en Dommelen. Een bypass moet straks een verbinding maken tussen deze weg en N69. © ED

Het Valkenswaardse college beaamt dat er beweging zal moeten komen in een van deze drie mogelijkheden. Of het verbindingsweggetje tussen de Mgr. Smetsstraat en de N69 gaat alsnog open voor alle verkeer, of er moeten gesprekken aangeknoopt worden met de provincie (over de Victoriedijk) of Bergeijk (Kempervennendreef).

Volgens Bergeijk stapt Valkenswaard ‘zeer luchtig over het probleem heen’ en schuift de gemeente ‘de verkeersproblematiek als een eenvoudig op te lossen detail’ voor zich uit. ,,Terwijl het dat niet is”, schrijft Bergeijk. ‘Omdat geen van de door u geschetste oplossingsrichtingen op dit moment uitvoerbaar is’.

De belofte van Valkenswaard dat de gemeente ‘zal zorgdragen voor een goede verkeersontsluiting en voldoende parkeervoorzieningen’ wordt in Bergeijk met de nodige scepsis ontvangen. ,,Mede gezien de voorgeschiedenis van door Valkenswaard niet nagekomen afspraken uit de intentieovereenkomst N69, het niet onderbouwde verkeersbesluit en de daaruit voortgevloeide juridische procedure die wij ingesteld hebben, is het Valkenswaardse optimisme (...) niet realistisch. Terwijl een goede verkeersontsluiting van het Eurocircuit zowel voor Bergeijk als voor Valkenswaard van groot belang is.”

Bergeijk vindt dan ook dat de ontsluiting geregeld moet zijn voordat er überhaupt voor een toekomstscenario voor het Eurocircuit gekozen kan worden.

Haakje slechts open bij zes evenementen op Eurocircuit

De zorgen daarover komen overigens niet alleen van Bergeijk. Die leven ook in de Valkenswaardse raad. Ook de VVD vindt dat er een oplossing gevonden moet worden en zet daarbij donderdag in op het Haakje. Dat weggetje wordt in principe aangelegd om één locatie te ontsluiten en is straks bij slechts zes evenementen per jaar toegankelijk voor gebruikers en gasten van het Eurocircuit. VVD-fractievoorzitter Sieka van Vlerken stelt in navolging van Bergeijk voor om de bypass open te stellen voor alle verkeer, zodat aanwonenden en bezoekers van het Eurorcircuit en de skihal hun bestemming kunnen bereiken.