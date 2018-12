Bergeijk verbaasd over opgepakte terrorismeverdachte met broodjeszaak

Veel vragen bij coalitie Eersel over studie naar windparken en zonnevel­den Kempen

6 december EERSEL-De resultaten van een recent uitgevoerde haalbaarheidsstudie laten zien waar in de Kempen plaats is voor windparken en zonnevelden. Coalitiepartijen VVD en ESA betwijfelen of het beeld dat het onderzoek geeft compleet genoeg is om een besluit te nemen over de beste manieren om duurzaam energie op te wekken in deze regio.