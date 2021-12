Bergeijk weekt zich los van het Keniaanse Kisumu; stichting stopt

Voorzitter Mart van de Vorst (71) vertelt, omringd door een stel stevige gevulde, kleurrijke fotoboeken, over de passie van haar stichting. De geboorte daarvan was een toevalligheid. „Bij de vieringen in 1999 van het duizendjarig bestaan van de Petrus’ Bandenparochie in Bergeijk en het veertigjarig priesterjubileum van pastoor Wim van Bergen, wilde de parochie geld aan een goed doel schenken.”

,,Op dat moment zocht Tinie, de echtgenote van onze latere penningmeester Piet Rombouts, contact met een echtpaar in Waalre om mee te wandelen in hun wandeling van Mombassa in Kenia naar Kampala in Oeganda. Hun familielid Hans Burgman was missionaris in Kisumu. Het contact leidde zo naar het goede doel. Pastoor Van Bergen vormde een werkgroep van parochianen om verder aan de slag te gaan.”

Quote Jaarlijks doneerden we geld om dertig jonge vrouwen een beroepsop­lei­ding te laten volgen Mart van de Vorst, voorzitter stichting Bergeijk-Kisumu

De werkgroep stuurde vier verkenners naar de verre stad om polshoogte te nemen. Er groeide daarna snel een vriendschapsband met Kisumu, die zich ook uitte in echte hulp. „Jaarlijks doneerden we geld om dertig jonge vrouwen een beroepsopleiding te laten volgen”, vertelt de voorzitter. „Zo konden ze voor zichzelf zorgen als bijvoorbeeld kapster of een eigen marktkraam exploiteren.” De werkgroep bood ook steun bij de bouw van een huishoudschool.

Cultuurschok

Van de Vorst bezocht Kisumu zelf vier keer. „Het bezorgde mij een cultuurschok. Een grote stad met sloppenwijken. Het water is vies en de mensen daar hebben niets en wonen in hutjes van sloopmaterialen. Op wat gasstelletjes koken ze hun voedsel. Al onze reizen betaalden we zelf”, benadrukt ze.

Om geld in te zamelen voor Kisumu hield de werkgroep jaarlijks op de tweede zondag in september een Afrikadag op de markt in Bergeijk. „Daar konden we ook over ons project vertellen en dingen laten zien. Ook verkochten we jarenlang spulletjes in onze ‘Winkel van Sinkel’ in de garage van het parochiecentrum, en bezochten we de kinderen van de school De Zonnesteen met verhalen over de kinderen in Kisumu.”

Aanwas blijft uit

De klad kwam in de club door het uitblijven van jonge aanwas. Van de Vorst heeft er wel vrede mee. „Je mag ook een keer stoppen. Vorig jaar hebben we Kisumu al op de hoogte gebracht. Maar er blijft nog een landelijke vriendenstichting bestaan.”

Op zondag 5 december om 11.00 uur is er een afscheidsmis voor de stichting in de Hofkerk. Iedereen is van harte welkom.