Bergeijk wil betere afspraken over salaris WVK-bestuurder

Hevige brand vlakbij munitie- en vuurwerkbe­drijf in Belgische Pelt, rook trekt richting Nederland­se grens

10:00 In de Siberiëstraat in het Belgische Pelt woedt een hevige brand bij het bedrijf Jezet Seating. Een hal met vooral houtopslag staat in lichterlaaie. Brandweerzone Noord Limburg is massaal opgeroepen. Het personeel was op tijd buiten. Niemand werd gewond. De gemeente Pelt roept omwonenden uit voorzorg wel op om ramen en deuren dicht te houden.