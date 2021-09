Bergeijk wil door met dorpsondersteuners, en gaat die geheel zelf betalen. ‘Eerste vangnet voor mensen die hulp nodig hebben’

Want de dorpsondersteuners hebben in de gemeente al laten zien onmisbaar te zijn, aldus Marko van Dalen, wethouder in Bergeijk. ,,Het levert betere zorg op. Zij zijn het allereerste vangnet voor mensen die ondersteuning nodig hebben.”

Keukentafelgesprekken

Sinds zes jaar werkt de gemeente Bergeijk met dorpsondersteuners in alle dorpskernen. Zij vormen een schakel tussen inwoners aan de ene kant en maatschappelijke organisaties, de gemeente en zorginstanties aan de andere kant. Mensen uit de dorpen kunnen hen benaderen, tijdens bijvoorbeeld inloopuren. Daarnaast organiseren veel dorpsondersteuners zelf activiteiten en gaan ze naar mensen toe om keukentafelgesprekken te voeren. Zonodig verwijzen zij dorpelingen door naar vrijwilligers of naar Wmo-hulp.

De inzet van de dorpsondersteuners mag in de gemeente een succes worden genoemd, aldus Van Dalen. Dat blijkt ook uit een evaluatie door de gemeente en GGD. De sociale verbondenheid en leefbaarheid binnen een dorp worden versterkt door de inzet van de ondersteuners, is de conclusie. Bovendien weten veel dorpelingen hen makkelijk te vinden, zo blijkt uit de praktijk. Want de dorpsondersteuners zijn nabij en toegankelijk.

Een enorm gat

Hoe onmisbaar zij zich ook hebben gemaakt, enige tijd was het onzeker of de dorpsondersteuners wel door konden gaan met hun werk. ,,We zaten in onze maag met de financiering. Als de hulp van de dorpsondersteuners hierdoor zou sneuvelen, dan zou er echt een enorm gat vallen”, aldus Van Dalen.

De dorpsondersteuners in de kernen ‘t Hof, Riethoven en Luyksgestel werden tot nu toe met een subsidie van de gemeente gefinancierd. De andere drie dorpsondersteuners -in Westerhoven, ’t Loo, en de Weebosch- werden door twee zorgaanbieders (Zuidzorg en Oktober) gefinancierd, via de zogenaamde Segment 1-gelden. Deze landelijke financiële regeling mag niet langer apart worden gebruikt om de zorg van dorpsondersteuners te bekostigen, maar alleen nog als onderdeel van wijkverpleegkundige zorg.

Gemeente aan de lat voor financiering

De gemeente wil niet dat dit systeem van ondersteuning kopje onder gaat door onzekerheid rond de financiering, en heeft nu besloten om ook zelf de bekostiging van de drie dorpsondersteuners in Westerhoven, ‘t Loo en de Weebosch op zich te nemen. Daarvoor wil het college de komende jaren structureel zo’n 156.000 euro in de begroting gaan reserveren. De ondersteuners blijven wel in dienst bij zorgaanbieders.

Ook aan het aantal uren dat zij werken verandert niks: de ondersteuners werken één dag in de week in hun dorp. Dat lijkt weinig, zeker gezien het grote appèl dat op hen wordt gedaan. Van Dalen: ,,Je levert nooit genoeg zorg. Voor eenzame mensen bijvoorbeeld zou een halfuurtje extra aandacht best gewenst zijn. Maar dat is nu eenmaal niet altijd haalbaar, financieel gezien.”