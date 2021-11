Bergeijk wil duizend woningen in tien jaar bouwen

WESTERHOVEN - De gemeente Bergeijk wil de komende tien jaar duizend woningen gaan bouwen, evenredig naar inwonertal verdeeld over de kernen. Dat is een van de nieuwe uitgangspunten van de ontwerp-omgevingsvisie die nu ter inzage ligt op het gemeentehuis.

In februari volgend jaar wordt deze wettelijk vereiste omgevingsvisie door de gemeenteraad vastgesteld. De plannen werden deze week aan inwoners gepresenteerd in De Buitengaander in Westerhoven.

Druk van kenniswerkers neemt toe

Van de provincie mag Bergeijk maar zeshonderd woningen in dezelfde tien jaar bouwen. Samen met de andere Kempengemeenten wil Bergeijk nu veel meer woningen bouwen, omdat de druk van kenniswerkers uit het stedelijk gebied, zoals van ASML, op de woningmarkt in die gemeenten toeneemt. Daardoor ontstaat er een verdringingseffect en worden de woningprijzen opgedreven. Eigen inwoners zouden daardoor nog moeilijker kunnen kopen of huren.

Hoger aantal dan toegestaan

De Kempengemeenten denken hiermee goede argumenten te hebben om een hoger aantal woningen te mogen bouwen. Wethouder Mathijs Kuijken vindt het verantwoord om dit aantal nu te vragen, omdat de gemeente ook aan de behoefte van de eigen jeugd wil voldoen. Uitgangspunt is daarbij inbreiden, maar niet ten koste van het groen dat nu in de dorpen aanwezig is, zoals het Patersbos in Bergeijk. Uitbreidingsplannen moeten daarom ook goed onderbouwd mogelijk blijven.

In de kern Riethoven mogen 130 woningen worden gebouwd en in Westerhoven 110. Het huidige aantal huurwoningen, nu 13 procent van het totaal van 8000 woningen, moet worden uitgebreid naar 30 procent.

Voorzieningen op niveau houden

Doel is ook om de leefbaarheid van de dorpen in stand te houden door het op peil houden of zelfs uitbreiden van het huidige voorzieningenniveau. Zo moet elke kern een gemeenschapshuis, school en sportvoorzieningen behouden, terwijl de huidige bedrijventerreinen ook mogelijk kunnen worden uitgebreid om daarmee ook economisch sterk te blijven. Uitzondering daarop is Riethoven. Daar is het bedrijventerrein geheel door woningen omsloten.

Ook de bereikbaarheid van de gemeente is een punt van zorg. Bergeijk wil zorgvuldig gaan kijken naar de zuidelijke N69 in het grensgebied met België, dat nu een soort flessenhals is in de verbinding. Ook moet gekeken worden waar fietspaden en fietsstraten zoals die in Walik komen, en wat voor effecten dat heeft voor andere wegen zoals de Boshovensestraat in Riethoven.

Meer dagrecreatie nodig

Bergeijk heeft weliswaar veel verblijfsrecreatie zoals Camping De Paal, De Kempervennen en straks Forest Village, maar de dagrecreatie blijft achter. Daar moet nog aan worden gewerkt. Bergeijk bezit nu 1500 hectare bos, naast 1500 hectare bos van particulieren. De gemeente wil die bosgebieden geleidelijk omvormen tot loofbossen, omdat deze meer CO2 opnemen dan het huidige dennenbossen.

De transitie van de agrarische bedrijven gaat de komende jaren ook versnellen. Dat betekent dat het buitengebied ook anders wordt ingericht. De vrijkomende agrarische bedrijven mogen ook voor niet-agrarische bedrijvigheid worden gebruikt. Deze mogen in een lichte hindercategorie (I of II) vallen en maximaal 400 vierkante meter groot zijn. In de Pielis is ruimte voor opwekking van wind- of zonne-energie.