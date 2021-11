Bergeijk wil lening gaan geven voor het isoleren van woningen, voor de burger met een kleinere portemonnee

Superkam­pi­oen Henk Hulsen maakt van pijproken bijna wetenschap; ‘Het vraagt om pure concentra­tie en natuurlijk een geheim’

SON EN BREUGEL - De absolute kampioen in het ‘pijp roken’. Dat mag zonder schroom gezegd worden over Henk Hulsen, raadslid van het CDA in Son en Breugel. Al jaren sleept hij al pijprokend allerlei titels in de wacht en ook afgelopen weekend deed hij het weer in België. ,,Ik heb hier blijkbaar een enorme aanleg voor. Maar m’n geheim geef ik niet prijs.”

24 november