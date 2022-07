Bergeijk worstelt met parkeren Hof Noord na komst supermarkt

Zomerserie Zomerserie ‘Opnieuw Bekeken’: Waarom maakte Piet toch die foto in Netersel?

NETERSEL - Deze zomer bezoeken we in de serie Opnieuw Bekeken plekken in Zuidoost-Brabant die een rol speelden bij bijzondere kunstwerken. Deel 1: De foto die Piet den Blanken maakte in Netersel, in 1985. Hier nu rondstruinend komt de vraag op: waarom heeft Piet in hemelsnaam die foto gemaakt?

