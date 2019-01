Bergeijks mestbedrijf vecht dwangsom van 1,5 miljoen euro aan

Hems tijdelijk afgesloten voor verkeer

9:39 NETERSEL - In Netersel wordt de weg De Hoeve ter hoogte van bouwplan Hems tijdelijk afgesloten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer. De gemeente laat in de rijbaan rioolwerkzaamheden uitvoeren omdat er nieuwe woningen worden gerealiseerd. Het gemotoriseerd verkeer wordt omgeleid via de Polderdijk.