Bergeijks Wilvo neemt plaatsgenoot GFM over

Metaalbedrijf Wilvo in Bergeijk neemt branche- en plaatsgenoot GFM over. ,,Een aanwinst op Champions League-niveau”, noemt Rob Lemmens GFM. De commercieel directeur van Wilvo trekt de vergelijking met voetballen op het hoogste Europese clubniveau.

ASML

GFM houdt zich bezig met de metaalbewerkingstechniek verspanen. ,,Samen kunnen we een completer pakket aanbieden. We zijn actief op zoek gegaan naar een bedrijf dat meteen mee kan op hoog niveau. GFM is een bekende speler in de regio en een onderscheidende toeleverancier. Daarom hebben we Jeroen Verdonschot van GFM benaderd.” Dat leidde uiteindelijk tot de overname van GFM door Wilvo Group. Wilvo is een precisie-metaalbedrijf en richt zich op plaatwerk en complexe frames. Het levert onder andere aan ASML.

Na de overname groeit de Wilvo Group naar zo’n 280 medewerkers. De 42 mensen die bij GFM werkzaam waren, blijven actief op hun locatie in Bergeijk. ,,Wilvo gaat de directie voeren”, zegt Lemmens. ,,Maar verder gaat er niets veranderen voor GFM en Wilvo. ,,We houden GFM intact, want het werkt goed op deze manier. Alleen moeten we door de overname meer uit ons klantenbestand kunnen halen. We kunnen als groep meer aanbieden. Één plus één moet uiteindelijk drie worden.”

Verdonschot is erg tevreden met de overname van zijn bedrijf. ,,Ons bedrijf maakt nu deel uit van het sterkte team van Wilvo Group. De bundeling van onze krachten garandeert de continuïteit en groei van ons bedrijf en het maakt het mogelijk onze hoogwaardige service verder te verbeteren.”

Lemmens sluit andere overnames op termijn niet uit. ,,We willen blijven groeien, maar er is op dit moment niets concreets. Eerst moeten we zorgen dat dit vlekkeloos verloopt.” Qua werk is de groei er vanwege het coronavirus voor Wilvo op dit moment uit. ,,In het eerste kwartaal lagen we enorm voor in vergelijking met vorig jaar. Alleen in het tweede kwartaal moesten we interen. Voor de rest van het jaar liggen we op het niveau van vorig jaar.”