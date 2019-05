Bergeijkse basisschool Beisterveld drumt er in jubileumweek op los

BERGEIJK - De Bergeijkse basisschool Beisterveld viert deze week het 50-jarig bestaan. ,,Begonnen in het schooljaar 1968-1969, in houten bijgebouwen van de oude ULO, was er voor het eerst sprake van een gemengde school”, vertelt Rian Sengers van de jubileumcommissie. ,,Daarvoor was er sprake van een meisjesschool waar zusters de leerkrachten waren.”