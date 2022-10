Bergeijkse boer krijgt geen geld van waterschap De Dommel voor ondergelopen akker

Update Busje met tientallen vaten vol drugsafval in Oirschot, ook twee vaten in Someren gevonden

OIRSCHOT - De politie heeft in de nacht van dinsdag op woensdag een busje met tientallen vaten vol drugsafval gevonden aan de Spottersweg, vlakbij de kazerne in Oirschot. Later, op woensdagochtend, was het in Someren ook raak: op de Bergdijk werden twee vaten in de grond gevonden met vermoedelijk drugsafval erin.

19 oktober