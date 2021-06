Bergeijkse buitenexpositie al voor de opening slachtoffer van vandalen en dievengilde: ‘Stelen van beelden een gerichte actie’

CDA Bladel: ‘Is een belasting voor arbeidsmi­gran­ten fair?’

21 juni BLADEL - De Bladelse gemeenteraad besluit in de volgende vergadering of er een verblijfsbelasting moet komen voor arbeidsmigranten. D66 is er een groot voorstander van en komt dan met een motie. CDA-raadslid Niels Beerens vroeg zich maandagavond af of het wel fair deze belasting op te leggen aan ‘mensen die van ‘s morgens vroeg tot ‘s avond laat aan het werk zijn en alleen een keer naar de Lidl gaan’.