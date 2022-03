Bergeijkse fracties laten hun tanden (beetje) zien in verkiezingsdebat: ‘We willen meer boeren, maar minder vee’

LUYKSGESTEL - In de Bergeijkse raadszaal is de saamhorigheid tussen politieke fracties doorgaans groot. In het verkiezingsdebat in gemeenschapshuis Den Eijckholt lieten zij hun scherpe kantjes meer zien. Op sommige momenten knetterde het zelfs een beetje.

Voor dat beetje vuurwerk zorgden vooral Yfke Froentjes (GroenLinks-PvdA) en Marko van Dalen (VVD), elk op hun geheel eigen manier.

Niet tegen boeren

Froentjes door op bevlogen en onverstoorbare wijze een breder perspectief te schetsen en tegelijk klare wijn te schetsen, toen ze het had over de toekomst van het immens grote buitengebied van Bergeijk. ,,Het buitengebied is meer dan landbouw. Het aanwezige groen daar is belangrijk voor mensen. En het buitengebied kan ingezet worden voor waterberging, en tegen hittestress. We zijn niet tegen boeren. We willen meer (circulaire, red.) boeren, maar minder vee.”

Dat ging voor Stef Luijten (wethouder en lijsttrekker voor het CDA) duidelijk een tandje te ver. ,,Veel boerenbedrijven in de gemeente hebben toch nog vee. Die boeren draai je dan de nek om.”

Drugs

Van Dalen, nu wethouder voor de VVD in het huidige college, koos geregeld de frontale aanval op Lokale Partij Bergeijk en GroenLinks-PvdA (huidige oppositie) om de standpunten van zijn partij voor het voetlicht te brengen. Bijvoorbeeld als het ging om het plan van GroenLinks-PvdA om drugs te laten testen op festivals. ,,Drugs is niet normaal, en veroorzaakt een hoop ellende! En die drugsdumpingen zijn ook niet goed voor de biodiversiteit,” sneerde hij naar Margareth van Hees (GroenLinks-PvdA).

Dat moment deed zich voor tijdens een discussie over de jongeren in Bergeijk. Was er voor hen eigenlijk nog wel perspectief in de gemeente? Dat het leuker moet worden voor de Bergeijkse jeugd, daar was elke fractie het wel over eens. Maar hoe groot het probleem was, en hoe je dat kan oplost, daar hadden de partijen verschillende ideeën over.

Lees verder onder de foto

Volledig scherm Mark Verhoeven en Anita van den Putte van de LPB en Stef Luijten en Lindy Wijnen-Koenen van het CDA tijdens het verkiezingsdebat tussen de Bergeijkse partijen in Den Eijkholt in Luyksgestel. © DCI Media

Weinig lichtpuntjes voor jongeren in het Bergeijkse?

Meer uitgaansgelegenheden zouden nodig zijn, volgens Van Dalen. Van Hees meende dat de pijn dieper zat. De klimaatcrisis en groeiende ongelijkheid zorgde er volgens haar voor dat er weinig lichtpuntjes zijn voor de Bergeijkse jeugd.

Praten met jongeren zou veel helderheid kunnen brengen, opperde Anita van den Putte (LPB). ,,Ga eens samen met hen zitten en laat hen ventileren.” Lindy Wijnen-Koenen (CDA) wilde vooral benadrukken wat er de laatste jaren allemaal al is bereikt voor jongeren. ,,We hebben een jeugdgemeenteraad gekregen, die de vinger vaak op de zere plek legde.”

Windmolens in De Pielis: wel of niet?

En bouwen, bouwen, bouwen, dat willen alle partijen wel. Liefst voor starters, senioren, én sociale huur. Voor GroenLinks-PvdA heeft het realiseren van meer sociale huurwoningen duidelijk prioriteit, liet Van Hees weten.

En moet er nou wel of geen windmolenpark in natuurgebied De Pielis komen? Op dit thema draaiden de fracties om de hete brij heen, vooral het CDA. ,,We moeten onderzoeken wat er mogelijk is. Windmolens in De Pielis zijn geen doel op zich,” aldus Wijnen-Koenen. Bij de LPB was er geen woord Spaans bij: die partij is tegen. ,,We moeten op zoek naar alternatieven, zoals waterstofgas.”

Volledig scherm Twan Jansen en Marko van Dalen (VVD) tijdens het verkiezingsdebat tussen Bergeijkse partijen in Luyksgestel. © DCI Media