Bergeijkse huurders boos op Vestia: ‘Noemen ze dat sociaal?’

VideoBERGEIJK - Bergeijkse huurders van Vestia hebben het helemaal gehad met hun huurbaas. Het allerergste vindt huurster Anita van den Putten het nog dat een woningcorporatie sociaal dient te zijn. Ze ziet dat in Bergeijk niet terug. ,,We zitten al jarenlang met achterstallig onderhoud en stijgende huurprijzen. Noemen ze dat sociaal?”

De strijdvaardige Van den Putten neemt het al jaren op voor de huurders van 446 Vestia-woningen in Bergeijk, waar ze er zelf een van is. Vestia is een noodlijdende Rotterdamse corporatie die er in het verleden financieel een potje van gemaakt heeft. Dat leidde tot ingrijpen van de minister. Andere corporaties moesten bijspringen. Maar nog steeds heeft Vestia het zwaar en komt opnieuw 180 miljoen euro tekort.

Volledig scherm Anita van den Putten is een van de boze huurders van Vestia die geldproblemen heeft en achterstallig onderhoud. © Foto van de Meulenhof/Dave Hendr

De corporatie heeft in het verleden buiten het eigen kerngebied Rotterdam-Den Haag woningen aangekocht om te verhuren. In Bergeijk werd destijds het gemeentelijke huurwoningenbestand overgenomen. Had Bergeijk die stommiteit maar nooit begaan, spreekt Van den Putten uit. ,,Dat leverde vast een mooi bedrag op, maar de huurders zitten daar nu mee en de gemeente op termijn ook.”

Stevige prijs

Vestia probeert een stevige prijs te krijgen voor woningen die dat eigenlijk niet waard zijn, stelt ze. ,,De minister ziet het liefst dat een andere corporatie ze overneemt, maar die staan niet in de rij. Er lopen al jaren gesprekken met woningcorporatie Woningbelang in Valkenswaard, maar veel schot zit daar niet in.”

Als de huizen eventueel verkocht worden aan particulieren, en Vestia wil dat best, is er geen enkele huidige Bergeijkse huurder die dat kan betalen. ,,Als anderen ze kopen die wel het geld hebben, gaan de huren omhoog, terwijl die nu al hoog zijn.” Bovendien: stel dat alle Vestia-woningen zo doorverkocht worden, dan is Bergeijk ongeveer de helft van zijn sociale woningbouw kwijt. ,,Twaalf procent van de woningen in de gemeente is een sociale huurwoning. Dat zijn huurders die het moeilijk hebben, daarom wonen ze in zo'n woning. Bergeijk scoort al bijzonder laag in de verhouding huur- en koopwoning. En dan zou je nog eens de helft kwijt zijn. Dat mag voor de politiek niet acceptabel zijn.”

Volledig scherm Achterstallig onderhoud in Bergeijk © Foto van de Meulenhof/Dave Hendr Volledig scherm Achterstallig onderhoud in Bergeijk © Foto van de Meulenhof/Dave Hendr

Enquête

De Bergeijkenaar die een woning kan kopen, heeft, als het goed is, na dertig jaar zijn hypotheek afbetaalt. Een huurder kan dat niet. Die zit in een huis waarvan ieder jaar de huur omhoog gaat. Het gezin Van den Putten betaalt nu 800 euro in de maand. ,,Ik vind dat veel geld voor een huis dat niet bijgehouden wordt. De energierekening is hoog, want het is niet geïsoleerd. Kortsluiting, rotte kozijnen, kranen die afbreken, schimmel, we maken van alles mee. Uit een enquête onder de huurders blijkt dat negentig procent last heeft van achterstallig onderhoud. Dit zijn mensen dit het zwaar hebben en extra getroffen worden. Ik heb hier mensen huilend aan de deur staan.”