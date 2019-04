Bergeijkse huurders Vestia zijn het zat

Begin 2017 is een bewonerscommissie ingesteld in verband met veelvuldige klachten rondom de 446 Bergeijkse huurwoningen die in eigendom zijn van Vestia. Deze commissie dient als aanspreekpunt en klankbord voor de huurders. ,,In bepaalde situaties is gezamenlijk optreden naar de verhuurder toe beter dan individueel’’, vertelde commissielid Anita van den Putten eerder.