Bergeijkse ingenieur maakt oplaadkastje voor 'normaal’ stopcontact: ‘Denk aan de kilometers die je nodig hebt’

Vooral gezinnen in tijdelijke azc Oirschot; ‘Opvang zit al nagenoeg vol’

OIRSCHOT - De Oirschotse burgemeester Judith Keijzers-Verschelling kan opgelucht adem halen. In het tijdelijke azc in de voormalige verslavingskliniek Rodersana in haar dorp zitten voornamelijk gezinnen en niet heel veel mannelijke asielzoekers zoals werd gevreesd. Hierdoor is de kans op overlast voor de omgeving ook verminderd.

25 mei