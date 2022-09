Bergeijkse kunstenaars maken hun eigen Nachtwacht: ‘Nog nooit zo precies naar dit schilderij gekeken’

Prutsers zijn beretrots op hun nieuwe hal

LUYKSGESTEL - Hij is al een tijdje helemaal af: de nieuwe hal van de Jongeren Activiteiten Vereniging De Prutsers uit Luyksgestel, aan het begin van het Boscheind in het dorp. Omdat de club een echt openingsfeest voor het dorp en de vrijwilligers wilde, zonder coronabeperkingen is de viering van de glimmende aanwinst uitgesteld. Maar komende zaterdagmiddag mag iedere nieuwgierige een kijkje nemen in de ‘keuken’ van de vereniging.

30 augustus